Piazza Chiodo, restyling in corso. Sarà pronta entro fine anno

La Spezia - Duecentomila euro di lavori per consegnare la "restaurata" Piazza Chiodo entro la conclusione del 2019. Un progetto seguito dall'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi che prevede una serie di piccoli interventi che permetteranno all'agorà-simbolo dell'800 spezzino di rifarsi il trucco. Si va dall'installazione di telecamere a 360 gradi, alla posa di nuove panchine e relativi punti di illuminazione, oltre a nuove panchine nei pressi delle aiuole alberate. "Negli anni scorsi era stata eseguita la riqualificazione di Viale Amendola, l'asse che delimita la piazza, e nel presente progetto si fa riferimento alle tipologie di materiali e colori già impiegati ed utilizzati nei lavori eseguiti. Qualcosa di fatto si nota già: il cantiere ormai aperto da alcuni mesi sui due differenti lati della piazza lavora giorno dopo giorno: ai più non è sfuggita la rimozione dell'edicola, con la posa di un nuovo e più ampio marciapiede sullo stesso stile del controviale Amendola.



La funzione dell'intervento su Piazza Chiodo è, come più volte detto, quella di migliorare la vivibilità della zona, con particolare attenzione alla fruizione pedonale, avendo cura di eliminare le barriere architettoniche, il rinnovo dell'arredo urbano, la sistemazione dell'area verde e della sicurezza con l'installazione di telecamere e nuovi punti luce. Entro fine anno la piazza tornerà interamente utilizzabile al termine dei lavori che prevedono il rifacimento dei marciapiedi attorno alle aiuole con riposizionamento dei cordoli esistenti in pietra e la pavimentazione in conglomerato "natura" o "naturbit"; il rifacimento del marciapiede in prosecuzione di Via Chiodo con utilizzo di cordoli in arenaria e pavimentazione in conglomerato "natura" o "naturbit"(come si vede dalle foto allegate), il ripristino di tratti della pavimentazione in conglomerato bituminoso, la sistemazione della pavimentazione ammalorata dei porticati con l'utilizzo del materiale esistente, la realizzazione della fermata bus rialzata su Viale Amendola, la ristrutturazione dei corpi illuminanti esistenti sotto i porticati con aggiunta di un nuovo punto luce, l'installazione di 8 faretti di cui 6 sulla facciata esterna dei porticati per illuminare la piazza e due nella parte centrale per illuminare il monumento.