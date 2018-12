Piazza Chiodo, le burocrazie sono finite. I lavori possono partire

Progetto approvato e finanziato con qualche mese di ritardo ma da gennaio non ci dovrebbero essere più problemi. Ecco come cambierà, senza snaturarsi.

La Spezia - E' stato approvato e licenziato il progetto esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione di Piazza Domenico

Chiodo, ampiamente annunciato dalla giunta comunale. Opere di restyling riservate alla piazza antistante l'ingresso della base militare in un asse ideale che la congiunge a Piazza Verdi e alla vicina Piazza Europa, entrambe protagoniste negli anni scorsi di interventi più robusti. Ad ogni modo i duecentomila euro messi a disposizione da palazzo civico serviranno a mettere le mani in varie pertinenze di una piazza potenzialmente bellissima ma gravata comunque dal traffico su gomma che ne riduce in modo drastico il fascino.



Non sarà una rivoluzione, d'altro canto la spesa non è ingente, ma si procederà già dai primi mesi del 2019 ad una serie di interventi mirati, sintetizzati nel progetto firmato dall'ingegner Claudio Canneti. Si procederà insomma calla sostituzione della pavimentazione in asfalto bituminoso nei marciapiedi posti lungo il prolungamento della via e attorno alle aiuole con pavimentazione in conglomerato,

tipo “Natura o Naturbit o similare”, in analogia a quella realizzata di recente nei controviali e marciapiedi dell’adiacente Viale Amendola. Previsti anche lavori di rifacimento delle zone sconnesse e degradate della pavimentazione dei porticati, mediante rimozione e riutilizzo delle lastre di arenaria esistente, su sottofondazione in massetto. Da progetto si legge l'intenzione di realizzare di nuovo marciapiede rialzato, per la fermata dei bus a margine della piazza, in prossimità di Viale Amendola.



Sempre con quei soldi, prelevati dal fondo strategico regionale, si eseguirà poi la manutenzione straordinaria dei corpi illuminanti esistenti, di epoca storica, collocati sotto i porticati con l'inserimento di un ulteriore elemento identico a quelli già presenti ed installazione di sei faretti sulle facciate dei porticati per migliorare l’illuminazione della piazza Chiodo e di altri due per il monumento di Chiodo. Del lotto delle opere da realizzare anche un lavoro di manutenzione straordinaria del verde presente all’interno delle due grandi aiuole che coesistono al centro senza dimenticare l'installazione delle ormai immancabili videocamere di sorveglianza sulla facciata degli edifici e su un palo di illuminazione esistente.