Piazza Cavour, la Regione apre ad un budget più consistente

La Spezia - Che alla fine l’amministrazione comunale abbia affidato un ulteriore studio che contempli la possibilità di costruire un parcheggio sopraelevato alla futura Piazza Cavour, senza allungare i tempi rispetto al progetto originario e vincitore era cosa nota. Meno certificata era invece la volontà da parte di Regione Liguria di intervenire con altri soldi, da sommare ai 4 milioni di Euro iniziali. A togliere ogni dubbio su questa evenienza, dopo che nei giorni scorsi si erano susseguite tante voci nei piani di palazzo civico, ci ha pensato l’assessore al commercio Lorenzo Brogi, intervenuto nel pomeriggio alla commissione convocata su richiesta di alcuni consiglieri di maggioranza e minoranza, per audire il Civ Mac e le associazioni Cna, Confesercenti e Confartigianato. Che hanno confermato le posizioni tenute in questi mesi, di sostanziale appoggio nei confronti del percorso partecipato costruito dall’amministrazione comunale spezzina. Tutto sembrava andare nella direzione di un lavoro di riqualificazione che lo stesso Peracchini aveva presentato un paio di settimane fa alla stampa con tanto di rendering e scheda tecnica. Comune che si avviava insomma a dare gambe ad un progetto per il quale si era speso, giustamente, molto tempo in modo da trovare una quadra per tutte le esigenze. Cittadini, residenti ma anche e soprattutto gli ambulanti e i commercianti a sede fissa che stanno intorno: non era e non è mai facile far collimare tutte le posizioni.



Ad un certo punto è stata la Confcommercio a chiedere di rivedere completamente la questione visto che il progetto risultato vincitore non aveva contemplato la questione parcheggi. Da quel momento la frenata brusca è un lungo braccio di ferro che ad oggi sembra ancora molto equilibrato: “Vediamo attraverso lo studio commissionato se esistono le condizioni per un parcheggio in struttura lì o nelle vicinanze. Se rispettassimo i tempi non abbiamo problemi a realizzarlo. Nel mentre continuiamo la nostra indagine, il nostro ascolto. Abbiamo capito che in Viale Amendola non è tecnicamente possibile, sapete bene che stiamo invece studiando l’area del cosiddetto “sprugolotto” di Via Colombo. Attendiamo infine il parere del Ministero per il bando e nel frattempo abbiamo recuperato 56 parcheggi per il centro storico.. La navetta ci sarà comunque”.



Parecchi gli ambulanti presenti, non manca qualche commerciante, d’altro canto Piazza Cavour è un coacervo di vite, interessi sociali ed economici e una scelta di visione diventa fondamentale per i prossimi vent’anni. “Presentammo, come qualcuno probabilmente ricorderà, una progettazione come Cna - spiega il direttore Matellini -. Lo facemmo tenendo conto di tre paletti che non ci siamo inventati, ma che erano stati determinati dal bando stesso e dalle esigenze storiche di chi lavora in piazza: che i lavori avessero il minor impatto possibile, che ci fossero tempi certi, che il progetto non superasse i 4 milioni, parte di quel contributo regionale di rigenerazione urbana. Ad oggi resto con quelle indicazioni sapendo che è una realizzazione che proprio perché si parla di Piazza del mercato, comporta molti rischi e criticità qualsiasi sia il progetto che alla fine si va a sviluppare. Da quello che si evince ritengo che la costruzione di una struttura con parcheggio sopraelevato (si riferisce ai progetti proposti da Confcommercio e Spezia Vivi in Centro), non rispetti nè i costi nè i tempi. Se poi sono cambiate le condizioni allora è un altro discorso. Ma se ragioniamo si quei paletti iniziali, si è cercata una soluzione di compromesso e non si può dire che l’amministrazione non abbia ascoltato le nostre correzioni”. Sulla medesima falsariga Antonella Simone, in rappresentanza di Confartigianato: “Il percorso e’ iniziato nel 2018 e il nostro obiettivo, come rappresentati di categoria, è stato sostanzialmente quello di trovare una soluzione per garantire un futuro agli operatori di piazza del mercato e a quelli limitrofi. C’è stato un bando e ha vinto un progetto, rivisto in base alle richieste fatte. Poi c’è stata la novità presentata da Confcommercio con un parcheggio sopraelevato. Ma in quella stessa riunione ci fu detto che quel progetto non era possibile perché trpppp costoso e perché i piloni non avrebbero retto la nuova struttura. Appreso questo, per noi andava bene il progetto vincitore del bando con le opportune correzioni. E’ ovvio che servono i parcheggi in centro ma riteniamo che ci siano soluzioni diverse e meno invasive. Per noi si prosegue così, se poi ci sono altre risorse e dobbiamo ripartire dall’inizio ne prendiamo atto e siamo a disposizione. La gente è ormai incattivita perché dopo tante parole si vorrebbero vedere i fatti. Ma nessuna preclusione, sia chiaro”.



Gianni Iadarola rappresenta Confesercenti: “Confermo la posizione espressa dai colleghi. Quando ci è stata prospettata l’idea dalla amministrazione ci siamo preoccupati di tutelare chi li sotto ci vive e ci lavora. Tanti incontri anche fra di noi, posizioni non univoche perche parliamo di una realtà complessa, dove ci sono tanti interessi anche contrapposti. E abbiamo cercato un’idea comune. Non possiamo convivere con un cantiere che duri anni, nè possiamo pagare i lavori in questa crisi del commercio cittadino. Avevamo detto no al mercato spezzatino e alla chiusura fissa, in realtà i cinque progettti vincitori non tenevano conto di questo. Ma, come detto, le modifiche sono andate incontro. Il tema parcheggi? Abbiamo posto la possibilità di usare i parcheggi circostanti la piazza solo a beneficio dei clienti con sbarre in entrata ed uscita. Una soluzione che non costa nulla, si può fare anche subito. Io capisco che il commercio non alimentare sia preoccupato di quel che avviene in piazza. Al mattino c’e il mercato, al pomeriggio e la sera si trasforma in un parcheggio semiabusivo che soddisfa le esigenze delle vie shopping. Un parcheggio sopraelevato alla piazza rischia di far durare il cantiere per mesi e mesi e allora perché non realizzarlo in struttura nelle vicinanze?”



Rosy Brancaleone è la presidente del Civ Mac: “Parlo coi colleghi e vorrebbero tutti la bacchetta magica. Un cantiere lungo fa morire le attività. Per noi la cosa importante e’ la copertura. E per i parcheggi ribadisco che una navetta può essere messa anche subito, così come i parcheggi già esistenti possono diventare pertinenziali. Non si può dire o parcheggi o niente perché la riqualificazione è fondamentale. E soprattutto non mi va bene che lo dica chi ha negozi e quando ci sono i lavori e il cantiere... sta al caldo”. Corrado Spadaccini ha un’attività fissa in Via Gramsci ma condivide i timori dei colleghi ambulanti: “Chiaro che la riqualificazione e’ necessaria. Il lavoro va fatto tutto, ma siamo sfiduciati. Confcommercio ha bloccato la vicenda proprio nel momento di partenza e dopo tante riunioni: questo ci ha spaesati, e c’è la paura che si ricominci da capo quando noi avevamo già preparato un progetto di marketing per la nuova Piazza Cavour con un punto informazioni per turisti, ad esempio. E invece si è fermato tutto. Quella del parcheggio è anche una scusa perché statistiche mondiali dicono chiaramente che un centro senza auto fa più affari di un centro che le contempla”.