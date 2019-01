Piazza Cavour, i progetti rimasti in corsa

Dal parcheggio al piano terra con la sopraelevazione del mercato, alla realizzazione di una nuova copertura, sono molteplici gli spunti proposti dai progettisti. Tra un mese i progetti di fattibilità e poi sarà selezionato il vincitore.

La Spezia - Entra nel vivo la progettazione della nuova Piazza Cavour. Sono cinque i progetti in corsa per la vittoria finale che porterà alla riqualificazione sostanziale di uno dei cuori della città.

Dopo la fase di partecipazione popolare durante la quale sono state raccolte valutazioni, suggerimenti e idee fornite da cittadini e operatori commerciali, oggi, martedì 22 gennaio, si è tenuta la seduta pubblica durante la quale la commissione tecnica ha selezionato le cinque idee progettuali, sulle tredici in concorso, per la riqualificazione architettonica impiantistica e commerciale di Piazza Cavour che potranno accedere alle seconda e conclusiva fase.



Per la realizzazione dell’opera, infatti, è stato scelto il concorso di progettazione articolato in due fasi. Nel primo grado, quello odierno, i concorrenti hanno dovuto presentare una idea progettuale che, nel rispetto dei costi e delle prestazioni richieste, ha permesso alla commissione giudicatrice di valutare le migliori idee progettuali (vedi fotogallery allegata) da ammettere al secondo grado, secondo i criteri stabiliti dal bando.

Successivamente il seggio di gara ha verificato le documentazioni amministrative e proceduto all'abbinamento delle idee progettuali con i progettisti.

All'esito di tutte queste operazioni si è potuto procedere alla proclamazione dei primi cinque progettisti che saranno invitati alla seconda fase concorsuale relativa ad un approfondimento dell’idea progettuale con un progetto di fattibilità.



Le cinque idee progettuali selezionate per la seconda fase sono state presentate nel pomeriggio a Palazzo Civico dal sindaco Pierluigi Peracchini, dall'assessore ai Lavori pubblici e alla Partecipazione, Luca Piaggi, dal direttore del Dipartimento 1, Rosanna Ghirri, e dall'ingegner Gianluca Rinaldi, dirigente del Dipartimento 2.

I progettisti che passano alla seconda fase sono: A2D2 Cappelletti e Sergiampietri architetti associati – Fabrica di architettura e ingegneria, Società Archimede, Raggruppamento formato da Laura Falcone, Bruna Vendemmia, Luisa Romano, Elena D’Errico, Raggruppamento formato da Riccardo Maria Nardone, Filippo Franchetti Rosada, Enrico Fazzino, Fabio Cimmino, Raggruppamento formato da Gaspare Chiodo, Studio ProGis, Paolo Caruana, Francesco Bellotto, Andrea Presti, Francesco Nahuel Botticchio, Exa Engineering srl, Ingegneria e Servizi srl.



A breve i progettisti saranno invitati a presentare ulteriore documentazione che dovranno inviare entro 30 giorni unitamente al progetto di fattibilità che sarà valutato, come detto, nella seconda fase. Il vincitore del concorso riceverà un premio di 10mila euro, il secondo classificato di 7mila e il terzo, il quarto e il quinto di 5 mila euro ciascuno.



"Oggi traguardiamo un punto di arrivo e di partenza - ha spiegato Piaggi - e andiamo verso la concretizzazione di quanto fatto con il percorso iniziato un anno fa, con la partecipazione di cittadini e operatori. Tutti i progetti selezionati contengono spunti interessanti e differenti tra loro. La fase di ascolto non è chiusa: a breve chiederò di essere audito dalla terza commissione e una volta che avremo a disposizione i progetti di fattibilità sarà certamente svolto un ulteriore passaggio con gli operatori della piazza e con le associazioni di categoria".

Ghirri ha sottolineato l'impegno profuso dai membri della commissione nell'analisi dettagliata delle proposte.



I progetti

Come si può osservare nei render in calce all'articolo il progetto dello studio A2D2 Cappelletti e Sergiampietri architetti associati – Fabrica di architettura e ingegneria, Società Archimede, prevede l'unione delle coperture con la realizzazione di un'onda che ricordi il mare e il ridisegno degli spazi con elementi fissi lungo Corso Cavour. Viene proposta un piano rialzato nel quale potranno trovare ulteriore spazio le attività della piazza, da raggiungere attraverso scale esterne alla struttura.

Il raggruppamento formato da Laura Falcone, Bruna Vendemmia, Luisa Romano, Elena D’Errico prevede come altri la chiusura dell'area del mercato, pur mantenendolo in contatto con gli spazi circostanti. Le vele centrali verrebbero demolite, per lasciare spazio a una struttura centrale aperta a vari utilizzi.

Originale l'idea progettuale del raggruppamento formato da Riccardo Maria Nardone, Filippo Franchetti Rosada, Enrico Fazzino, Fabio Cimmino che propone un parcheggio di 4.150 metri quadrati (per quasi 200 posti auto) all'altezza del piano stradale, con lo spostamento del mercato su un piano rialzato. Una soluzione che permetterebbe di recuperare gli stalli che andrebbero persi con la pedonalizzazione dell'intera piazza.

Il progetto del raggruppamento formato da Gaspare Chiodo, Studio ProGis, Paolo Caruana, Francesco Bellotto, Andrea Presti, Francesco Nahuel Botticchio spinge sulle tipicità locali, come il Palio del golfo o la mitilicoltura, ipotizzando la realizzazione di una struttura centrale che ricordi la chiglia di una barca a vela, per ospitare l'offerta dello street food.

Exa Engineering srl, Ingegneria e Servizi srl, infine, ha proposto la chiusura dei due padiglioni della piazza su tre lati, mantenendo il dialogo con Corso Cavour. Via le vele anche in questo caso, per una nuova copertura e un mercato che punti a diventare un centro commerciale dei prodotti di alta qualità.



I progetti dovranno rientrare nel tetto di spesa di 4,2 milioni di euro provenienti dal Fondo strategico regionale. In un secondo momento, in base alle risorse a disposizione, potranno essere realizzati interventi di implementazione tecnologica (per esempio: pannelli solari) della struttura per altri 3 milioni.

La commissione ha inteso premiare l'organizzazione generale dell'intervento, da non realizzare a lotti separati, e l'organizzazione della piazza e del mercato, seguendo le linee guida che governano i grandi mercati italiani e non.

A marzo dovrebbe iniziare la fase della progettazione esecutiva, che richiederà altri sei mesi. A fine anno dovrebbe quindi essere lanciata la gara con procedura europea, che sarà affidata secondo il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa.

Se tutto filerà liscio l'inizio dei lavori potrebbe cadere all'inizio del 2020. Il cantiere, ovviamente, dovrà consentire la prosecuzione delle attività del mercato.