La Spezia - Il fronte unitario delle associazioni di categoria non esiste più. Almeno sulla partita del futuro di Piazza Cavour. Il Comune, dopo aver svolto un percorso partecipativo al quale gli operatori non hanno preso parte, dopo aver lanciato un bando e aver individuato una selezioni di progetti tra i quali scegliere il migliore, sta da tempo rielaborando la proposta vincente ascoltando le richieste dei commercianti (dentro e fuori la piazza) e trattandole con i progettisti.

Un momento di rielaborazione, se non di impasse, al quale Confcommercio ha reagito riportando sul tavolo due dei progetti già bocciati dalla commissione di gara comunale. Il problema che si vuole risolvere prima di ogni altro è quello del parcheggio, non tenuto in debita considerazione, secondo il presidente Gianfranco Bianchi e il direttore Roberto Martini, dall'amministrazione comunale.



E' così che l'associazione di categoria di Via Fontevivo, senza alcuna condivisione con le altre tre sorelle - Confartigianato, Cna e Confesercenti -, ha presentato questa mattina alla stampa e lo farà nuovamente con gli operatori alle 15 di oggi all'Urban center, gli elaborati dell'architetto Carlo Alberto Cozzani e dell'architetto Riccardo Bazzali.

Entrambi prevedono la permanenza della piazza al piano terra, mentre una livello superiore andrebbe a ospitare rispettivamente 110 e 170 posti auto a rotazione, per consentire di raggiungere il mercato comodamente e in tempi rapidi.

Cozzani, che ha presentato un progetto frutto di anni di studio della questione insieme agli studenti dei corsi universitari che tiene, ha previsto un ulteriore piano che andrebbe a ospitare un parco urbano che renderebbe gradevole la piazza anche per i residente dei palazzi del circondario. Bazzali ha invece previsto un sistema di diaframmi che rendano meno impattante il traffico veicolare e una serie di paratie che chiudano il mercato e creino al centro una sorta di salottino urbano.

Entrambe le proposte potrebbero essere realizzate a lotti, consentendo così agli operatori di continuare a lavorare, e in un periodo totale di 6/8 mesi.



"Si tratta di due progetti non in competizione tra loro - ha dichiarato Bianchi -. Vogliamo dare un contributo alla città, per non ripetere gli errori del 2004. Eravamo contrari anche allora, nel caso qualcuno lo avesse dimenticato. Prima che l'amministrazione decida il da farsi vorremmo proporre delle alternative, altrimenti preferiamo che non siano spesi i soldi a disposizione e che vengano impiegati per altro. Meglio prendere altro tempo e valutare meglio, stanziando le somme per l'anno prossimo: bisogna risolvere il problema dei parcheggi".



"Se riparte il commercio è un bene per la città intera, che risulta più bella e con più posti di lavoro", ha aggiungo Cesare Arioli, portavoce degli ambulanti di Confcommercio, mentre Marina Geirola, presidente del consorzio Spezia Vivi il Centro, ha sostenuto che "le esigenze emerse nel corso del percorso di partecipazione non sono state considerate nel bando emesso dall'amministrazione e infine nei progetti".

"Per noi affrontare questo tema è coerenza, non parole - hanno proseguito Bianchi e Martini - . Abbiamo ritenuto validi questi elaborati. Gli altri facciano quello che vogliono. Come nel 2004. E' complicato trovare una soluzione se ognuno va per la sua strada? Sì, forse è così, ma per ora abbiamo visto il Comune andare per la sua".

"Non è vero che gli ambulanti non sono rappresentati dalle associazioni di categoria - ha replicato Arioli alle sollecitazioni di CDS -: il fatto è che forse non dicono quello che vogliono. Ogni commerciante ha la visione del suo banco o della sua vetrina, ma non ha quella generale. Speriamo che qualcuno ascolti le nostre proposte: siamo stanchi di avere ragione a posteriori".



Secondo l'architetto Cozzani, infine, tra le spiegazioni di una condizione così complessa e apparentemente senza una via d'uscita che potrà andare bene a tutti, c'è anche un problema strutturale: "Manca una legge seria sulla architettura e sulla progettazione. Manca la cultura del progetto. Non possiamo correre solo coi cellulari: all'estero le proposte che vincono vengono realizzate sino in fondo. In Italia non è così".