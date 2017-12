Piazza Brin fa festa a suon di teatro

La Spezia - Piazza Brin ha ancora una volta richiamato tante famiglie con i loro bambini. Dopo la bella manifestazione di Telethon di domenica scorsa e il raduno di Babbi Natale in moto, ieri il merito è stato di Riccardo Monopoli e del suo team di Obiettivo Teatro, progetto costruito dal bravo regista teatrale con i fenomenali allievi delle scuole di primo grado dell'istituto comprensivo di Lerici. Chiamati dal Comitato Quartiere Umberto I ad animare la Piazza in questa vigilia di Natale, Monopoli e i suoi ragazzi non hanno tradito le attese ed hanno intrattenuto per un'ora il pubblico con uno spettacolo in maschera di una storia liberamente tratta dal racconto La Freccia Azzurra di Gianni Rodari. Presente allo spettacolo il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Guerri, che si è congratulato con il regista e con gli organizzatori per la bella e riuscita iniziativa.