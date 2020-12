Piazza Brin, domenica ritorna il mercato dei prodotti a km zero

La Spezia - Domani, domenica 20 dicembre, ritornerà l'atteso mercato a km zero in Piazza Brin con i suoi coloriti e diversificati stand che offriranno dalle 8 alle 13 i prodotti naturali del territorio, dal pane al miele, dai funghi al vino, dai formaggi a naturalmente l'orto con la convenienza di costi contenuti a fronte di una qualità indiscussa.



Il mercato domenicale di Piazza Brin si svolge ormai da anni con regolarità ogni domenica mattina e offre la possibilità ai residenti dell'Umbertino ma non solo di trovare sotto casa prelibatezze, tipicità e qualità a costi contenuti.