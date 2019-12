Piano straordinario di transizione: nel 2020 sono previste 36 assunzioni in Asl 5

La Spezia - Nell'ambito della presentazione del Piano straordinario di transizione per la Asl 5 in attesa della realizzazione del nuovo ospedale (leggi qui), per il quale il bando di gara sarà lanciato nel corso della prossima primavera, sono state rese note le assunzioni previste per il 2020.



Il piano, come ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti, affiancato dal sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, dal commissario della Asl 5, Daniela Troiano, e da quello di Alisa, Walter Locatelli, sarà oggetto di confronto con le parti sociali e i medici nel corso delle prossime settimane, con l'obiettivo di approvarlo in giunta regionali per la fine di gennaio 2020.

Per il prossimo anno sono previste dunque le assunzioni di 12 dirigenti medici/sanitari (per una spesa di circa 471.000 euro), 8 infermieri (266.000 euro), 7 unità di personale medico sanitario/Trsm/Tslb/Fisioterapista (233.000 euro) e 9 Oss (259.000 euro).

In totale la spesa per il fabbisogno personale aggiuntivo oltre il turnover è di circa un milione e 500mila euro.