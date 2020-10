Piano anti Covid-19, Asl 5 allestirà uno spazio con cento letti

La Spezia - “Ieri abbiamo dato il via al piano che prevede l'attivazione di ulteriori 600 posti letto sul territorio regionale. Stiamo aprendo cinque nuove strutture per un totale di circa 200 posti letto, l'ultima, a Luni, aprirà subito dopo il ponte del 2 novembre. Inoltre pochi minuti fa ho dato mandato alla Asl 5 di aprire e attrezzare con ossigeno una ulteriore struttura da 100 posti in provincia della Spezia”. Lo ha affermato stasera in conferenza stampa il presidente della Regione Giovanni Toti, forte anche della sua delega alla sanità. Che ha attaccato la Cgil: “Ha diffuso comunicati con numeri e notizie disattesi dalla realtà, per non dire allarmisti in modo strumentale. Questo atteggiamento non aiuta nessuno, nemmeno i loro iscritti”.



“Oggi gli ospedalizzati crescono meno dei giorni precedenti – ha detto Toti – E appaiono sostanzialmente stabili le terapie intensive; due dati in controtendenza rispetto alla curva dei contagi. Frutto anche della medicina del territorio che sta scendendo in campo per dare assistenza, con un protocollo di cure domiciliari. Purtroppo – ha sottolineato Toti - sono 15 le persone decedute nelle giornate del 25, 26, 27 ottobre. Un bilancio pesante, risultato di tre giorni di screening sui decessi. La maggior parte delle persone che perdono la vita e hanno fenomeni severi di Covid presentano patologie importanti e sono più avanti con gli anni, per questo il mio appello alle categorie più a rischio perché più di tutti seguano le regole, proteggendosi dal contagio”.