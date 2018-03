Piaggi ai comitati levantini: "Porte aperte, non alle polemiche"

L'assessore replica sarcastico alle critiche: "Problemi di comunicazione? Ci siamo visti a fine febbraio, hanno il mio numero di cellulare. La verità è che c'è voglia di strumentalizzare, di far polemica sul nulla".

La Spezia - L’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi sbotta. E decide così di prendere carta e penna e scrivere a Cds per replicare alla lettera pubblicata ieri sul nostro quotidiano (e leggibilequi) da parte del Comitato "Quartieri del Levante" e "Per la Vas Onlus". L'assessore ci tiene ad esprimere il punto di vista dell'amministrazione per completezza verso i cittadini: "E' opportuno chiarire innanzitutto la questione partecipazione: appare strano che venga riportato nell'articolo uscito ieri "A distanza di mesi, nemmeno una risposta più nulla", visto che con la signora Casagrande ci siamo incontrati lo scorso 28 febbraio a Pagliari, a pochi metri dalla sua abitazione, con almeno altre venti persone confrontandoci sul tema proprio della partecipazione, il quartiere, lo sviluppo della città. Nulla mi è stato riferito di questi incredibili problemi di comunicazione che ci hanno evidentemente riportato a una situazione pre Guglielmo Marconi" - commenta sarcastico Piaggi.



"Mi sembra ancora più strana come cosa - continua Piaggi che affonda il secondo colpo -, visto che la Sig.ra Casagrande ha il mio numero di telefono cellulare, del lavoro e personale, ed in data 20 febbraio mi ha prontamente chiamato per rendermi edotto di importanti questioni idrauliche (mancava l'acqua nella sua abitazione a seguito di lavori da parte di Acam): figurarsi se per una cosa così importante come il piano di sviluppo della città non si sarebbe scomodata a chiamare. Mi sembra molto strano... se non fosse che c'è voglia di strumentalizzare, di far discutere sul nulla, visto che le porte del Comune, del sindaco Peracchini, le mie e quelle di tutti i miei colleghi sono sempre aperte, dalla mattina fino a sera. Chiamateci signori e signore del "Quartieri del Levante" e "Per la VAS Onlus", e vedrete che nel giro di pochi giorni avremo modo di confrontarci e avrete le agognate risposte".



Poi Piaggi entra più specificatamente nel merito e si rivolge direttamente ai cittadini dei quartieri del levante: "Se siete preoccupati del decadimento del Puc, potremmo confrontarci sugli inesistenti studi idraulici sul quale si basava, sul fatto che non si sono mai mappati i canali sotterranei, mai applicata la microzonazione sismica o sugli errori geologici e geomorfologici macroscopici sul quale era basato. Potremmo stare ore a discutere, ma mi è molto più affine e semplice fare. Abbiamo infatti già provveduto ad affidare gli incarichi per definire tutte le criticità del nostro fragile territorio, investendo in sicurezza per i cittadini. Queste sono le basi, reali e scientificamente corrette, per ottenere una pianificazione territoriale che ambisca ad essere sicura ed equilibrata da un punto di vista ambientale. Questi sono i fatti, serenamente documentabili, il resto, mi dispiace, ma sono semplici illazioni, formulate per alimentare quella che per Honoré de Balzac è il piedistallo della celebrità: la polemica".