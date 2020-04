Petizione online per i 158 Oss spezzini

La Spezia - I 158 Oss di Coopservice operanti in Asl 5 chiedono da tempo di essere stabilizzati all'interno dell'azienda sanitaria. E lo fanno anche con una petizione online lanciata su Change.org.

"Questa vicenda va avanti ormai da un anno e mezzo. Questi operatori sanitari,che stanno dando tutto in questo momento cosi difficile,a rischio della loro stessa salute,meritano di essere assunti direttamente dall'Asl 5. Basta appalti, basta aziende private, va difesa e promossa sempre di piu' la sanita' pubblica, per cui auspichiamo che questi oss, dopo anni di onorato lavoro presso l'azienda sanitaria spezzina vengano al piu' presto regolarizzati", si legge nella petizione, disponibile al link https://www.change.org/p/ministero-della-sanita-firma-per-i-158-oss-di-coopservice