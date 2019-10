Pessina: "Mai abbandonato il cantiere. Pronti a riattivare i cicli produttivi"

Dopo l'ultimatum posto ieri dal presidente della Regione Giovanni Toti l'azienda replica con tanto di fotografie: i lavori sono in corso e per la fase due serve un tavolo con tutti i soggetti coinvolti.

La Spezia - In risposta alle dichiarazioni rese dal presidente della Regione, Giovanni Toti, Pessina Costruzioni, fa sapere di non aver mai abbandonato il cantiere del nuovo ospedale del Felettino, e che sta implementando tutte le risorse per la riattivazione dei cicli lavorativi della commessa, dopo lo scioglimento della riserva sulla variante, e gli stessi saranno visibili nelle settimane a venire.



"Per poter procedere celermente anche alla fase due - proseguono dall'impresa che ha ricevuto l'appalto nel 2015 - riteniamo naturale e necessaria la convocazione di un tavolo con tutti i soggetti coinvolti, a partire dal Comune di La Spezia, ben consapevoli dell’estrema urgenza per l’area spezzina di dotarsi di una nuova struttura ospedaliera".