Personale agli sgoccioli e orari troppo rigidi, a gara la gestione della ludoteca

La Spezia - Tra problemi e nuovi bisogni la ludoteca comunale si avvia verso una nuova era. La gestione della struttura sarà infatti affidata per la prima volta a un soggetto privato, che sarà selezionato nell'ambito della gara d'appalto lanciata ieri dall'amministrazione comunale.

"Quando ci siamo insediati - spiega a CDS l'assessore alla Città dei bambini, Giulia Giorgi - avevamo tre operatrici esperte e competenti, ma due di loro sono andate in pensione e presto anche la terza concluderà la sua carriera. La decisione di esternalizzare la gestione della ludoteca deriva da questa situazione, ma anche dal fatto che vogliamo provare a offrire il servizio con orari più flessibili. I dipendenti comunali difficilmente possono andare oltre le 18.30 o aprire in giorni festivi o la domenica, e le famiglie oggi hanno esigenze differenti rispetto al passato, anche in termini di orari".



Necessità e opportunità, dunque, dietro alla gara pubblicata dopo aver raccolto manifestazioni di interesse alla gestione della struttura da parte di sei cooperative. Poiché si tratta di una prima volta l'assessore Giorgi e il dirigente Massimiliano Curletto hanno pensato di appaltare il servizio per una durata di nove mesi, prorogabili, così da avere la possibilità di valutare l'andamento del rapporto con il privato che si aggiudicherà l'appalto e ragionare sull'estensione del periodo. L'importo a base di gara è pari a 38.762,90 euro e l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.



La struttura di Via Gramsci ha raccolto da settembre a oggi l'iscrizione di 139 bambini (nel 2018 erano stati 160, ma il periodo di iscrizione 2019 non è ancora concluso) a un costo di 20 euro a testa all'anno.

"Si tratta di una somma quasi simbolica che potrebbe essere rivista in futuro, magari collegandola all'Isee delle famiglia - prosegue Giorgi -, ma non c'è ancora niente di deciso in merito. Nel frattempo abbiamo unito le attività del centro Asso con quelle della ludoteca, per un maggiore coinvolgimento ed integrazione dei ragazzi diversamente abili e così anche i bimbi che usufruiscono della ludoteca possono contare su due educatori professionali in più".