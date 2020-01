Perso portafoglio, la proprietaria chiede aiuto

La Spezia - Ci scrive una nostra lettrice, Francesca, per un appello che condividiamo. Nel tardo pomeriggio di giovedì, al termine del pagamento della spesa effettuata al centro commerciale "Le Terrazze", ha perso un portafoglio praticamente nuovo della marca Lumberjack (simile a quello in foto ma con con una cerniera come dettaglio in più) con denaro contante all'interno, documenti, bancomat e altre schede di pagamento. E' stato perso probabilmente nel tragitto che la portava a casa, non lontana dal centro commerciale. Chiunque potessa aiutarla, scriva a redazione@cittadellaspezia.com.