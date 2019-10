Permessi di soggiorno, a Spezia sono 14mila

La Spezia - Sono 4.673 i permessi di soggiorno attualmente in vigore alla Spezia e provincia. Lo dice Istat, Istituto nazionale di statistica. Nel 2018 erano oltre 5.200, si è quindi registrato un calo di più di cinquecento documenti di questo tipo, necessari per la permanenza in Italia di soggetti extracomunitari fino a una durata di due anni. Sono invece stabili i cosiddetti permessi di lungo periodo, che possono essere rilasciati a un cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno valido almeno da cinque anni a condizione che dimostri di avere un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale annuo. Ebbene, nello Spezzino oggi circolano circa 9.400 papiers di questo tipo. La parte del leone, guardano ad ambo i tipi di permesso (che vengono concessi dalla Prefettura per ragioni di lavoro, studio, familiari ecc.), la fanno Albania e Marocco, rispettivamente con circa 2.700 e 2.400 documenti attualmente in vigore, equamente ripartiti tra donne e uomini per quanto riguarda i balcanici e con un leggero sbilanciamento maschile per gli africani. A quota 750 stanno cinesi e bengalesi, e mentre i primi, come gli albanesi, vedono la mela del sesso spaccata a metà, diversamente il rapporto uomini/donne per i soggiornanti del Bangladesh nello Spezzino è di 3 a 1. Quinta piazza per gli ucraini, con oltre quattrocento permessi. Che poi sarebbe meglio dire ucraine, visto che appena 87 documenti risultano riguardare cittadini di sesso maschile: un dato non difficile da leggere guardando alla sfera lavorative, visto che da Kiev e dintorni arrivano molte donne che trovano impiego nelle pulizie domestiche e nell'assistenza agli anziani. Seguono Tunisia (355), Senegal (296), Nigeria (280), Egitto (267) e, sotto quota duecento, Moldavia, Pakistan, Filippine, Serbia, Russia, Brasile, Stati Uniti, India, Perù, Ghana e Sri Lanka, più molteplici altre nazionalità rappresentate da pochi casi. E la preponderanza femminile ucraina si ritrova anche negli altri due casi esteuropei, quello russo e quello moldavo.



Degli oltre 14mila permessi spezzini, ben 3.200 riguardano giovani con meno di 17 anni di età. Dai 18 ai 44 anni si contano circa 7.500 documenti, omogeneamente distribuiti nelle varie sottofasce d'età. Quasi 9mila soggiornanti 'spezzini', spiegano ancora dall'Istituto nazionale di statistica, non è sposato. La nostra provincia è quella che conta meno permessi di soggiorno a livello regionale. In Liguria nel complesso ad oggi ce ne sono 115mila (in maggioranza di lungo periodo: 76mila), oltre la metà dei quali nella provincia di Genova. Nella limitrofa provincia di Massa Carrara i permessi di soggiorno totali sono poco meno di 8mila - con preponderanza di quelli di lungo periodo -, appannaggio soprattutto di marocchini, albanesi, senegalesi, cinesi, ucraini e nigeriani.