Peracchini striglia i primari: "Facciano i medici, non politica"

La lettera sulla situazione sanitaria incassa il sostegno di sinistre e associazioni. Venerdì prossimo manifestazione promossa dal Manifesto per la sanità locale.

La Spezia - Giorni tesi per la sanità spezzina, alle prese sia con grane annose quali il cantiere del nuovo ospedale e l'organico sottodimensionato, sia con fatti recenti quali l'uscita di scena del direttore generale Andrea Conti – fattosi da parte ufficialmente perché gli si è appena dischiusa la possibilità del pensionamento – e la lettera aperta, sottoscritta da oltre la metà dei primari dell'Asl 5, in cui si fotografa “una situazione sanitaria disagiata e conflittuale come non mai”, con lampanti critiche alla gestione regionale della materia e “all'accentramento delle competenze mediche e chirurgiche presso gli ospedali genovesi”. Non è mancato chi ha presto saldamente le parti dei medici che hanno vergato la vibrante missiva, da Articolo 1 Mdp (“Negli ultimi anni si è determinato un notevole ridimensionamento dell' offerta sanitaria, un fatto di per sé ancora più dirompente della mancanza del nuovo ospedale”) al Manifesto per la sanità locale (“Quel che meraviglia è che la lettera non sia sottoscritta dagli altri dodici primari”), dalla deputata Pd Paita (“Tutta la città ormai si è accorta dello sfacio della sanità”) al consigliere regionale Battistini (“L'assessore regionale Viale, Lega, non è capace né di valorizzare il personale sanitario, e le ripetute dimissioni lo evidenziano, né di risolvere i problemi che di anno in anno peggiorano sempre più”).



In merito è intervenuto anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, nel corso di un'intervista rilasciata a Tele Liguria Sud per commentare i primi due anni di mandato. “I primari avrebbero forse dovuto protestare prima, visto che due anni fa la nostra sanità era al centesimo posto in Italia – ha affermato -. Protestare ora che il direttore generale è andato in pensione mi sembra molto politico. Un errore. I medici devono fare i medici e dare risposte ai malati. Se hanno problemi li manifestino nelle sedi opportune e se qui non trovano ascolto allora è anche giusto che manifestino. È assurdo... i direttori generali tramite concorsi scelgono i primari e loro quando non gli va bene protestano... insomma bisogna stare attenti e rispettare i ruoli”. In questa concitata fase andrà a inserirsi venerdì prossimo, 6 giugno, la manifestazione indetta dal Manifesto per la sanità locale. L'appuntamento è alle 17.00 in Piazza Beverini. Un evento annunciato nel corso dei vari incontri tenuti in questo mesi nello Spezzino dal Manifesto, sostenuto da molteplici sodalizi della società civile.