Peracchini saluta i nonni civici al termine del corso di formazione

La Spezia - Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini si è recato nella Caserma della Polizia Locale di via La Marmora per porgere il tradizionale saluto dell’Amministrazione comunale ai Nonni Civici che ogni anno svolgono l’apprezzato servizio di volontariato davanti alle scuole a supporto degli studenti e in collaborazione con gli agenti della Municipale. L’anno scorso il servizio è stato bruscamente interrotto a causa dell’emergenza Covid 19 e quest’anno riprenderà con l’apertura delle scuole. Insieme al Sindaco Peracchini erano presenti anche il neo eletto in Consiglio regionale Gianmarco Medusei, già Assessore alla Polizia Municipale e il Comandante Alberto Pagliai.

Peracchini e Medusei hanno voluto ringraziare i 13 volontari che nel frattempo hanno terminato un corso di preparazione e al momento sono in attesa di prendere servizio. I volontari - tutti iscritti alle associazioni ADA ANTEA e AUSER - assicureranno attività di presidio davanti ad altrettante scuole materne ed elementari a tutela dei piccoli alunni. I rappresentanti delle associazioni di volontariato intervenuti hanno ribadito quanto i Nonni Civici, ormai attivi da anni, siano da sempre molto apprezzato dalle famiglie dei giovani alunni e dagli istituti scolastici interessati.



"L'attività dei nonni civici si era interrotta, a causa del covid, a metà dello scorso anno scolastico ma è pronta a ripartire non appena riprenderà l'avvio della didattica - dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - a loro va un ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione che quest'anno è ancora più sincero e affettuoso perché viviamo in un momento particolare e nuovo che ci vede impegnati tutti a dover affrontare un nemico che non si vede, un virus che non solo contagia ma che produce anche fantasmi nelle menti delle persone non sempre facili da affrontare. L'unico antidoto alla paura è una comunità coesa e solidale che si costruisce anche grazie all'impegno dei nonni civici: la loro presenza vicino alle scuole, fra i ragazzi, è fondamentale perché siete un punto di riferimento importante, testimoniando, con l'ausilio del Corpo della Polizia Municipale, la presenza del Comune e delle istituzioni. Sono sicuro che quest'anno, al riavvio della didattica in presenza, il vostro impegno sarà ancora più importante e apprezzato. Proprio per questo, la volontà dell'Amministrazione è quella di sviluppare, insieme alla Polizia Municipale e alle associazioni che ringrazio, altre iniziative di collaborazione per ulteriori progetti di cittadinanza attiva"