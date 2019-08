Peracchini ringrazia tutti: “Weekend del Palio, successo senza eguali"

La Spezia - “Lo scorso weekend la nostra città è stata travolta da un grande entusiasmo. Il Palio del Golfo è l’evento principale per la città e per il nostro Golfo e il format di quest’anno, di ritorno alla tradizione unito a un concerto gratuito di grande richiamo, ha garantito un successo senza eguali". A conclusione di una tre giorni intensa, il Sindaco Pierluigi Peracchini si lascia andare ad un mini-bilancio: "La sfilata, la riconsegna dei Palii, la tradizionale cena delle borgate, la notte blu culminata con il concerto di Baby K in Piazza Europa, la disfida remiera, lo spettacolo pirotecnico e i festeggiamenti per la vittoria hanno caratterizzato una quattro giorni che, credo, difficilmente dimenticheremo. Il mio plauso va senza dubbio al grande lavoro di squadra di tutta l’amministrazione, e in particolare a tutti gli assessori coinvolti e ai loro uffici".



Il primo cittadino si complimenta anche con le tredici borgate per la sfilata lungo le vie della città caratterizzata dagrande passione, creatività e cura fin nei minimi dettagli: "E in particolare al Lerici che ha vinto la sfilata. La cena delle borgate è stato un momento importante di condivisione e di ritrovo con tutte le borgate e tutte le istituzioni, compreso il Prefetto Antonio Garufi e il Presidente della Regione Giovanni Toti, l’Assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, gli onorevoli Manuela Gagliardi, Stefania Pucciarelli, Lorenzo Viviani e il consigliere regionale Andrea Costa che erano presenti per partecipare e gustare i sapori tipici della nostra tradizione enogastronomica".



E ancora: "La notte blu è stata una serata riuscita culminata con il concerto di Baby K che ha portato in quella piazza oltre 10 mila persone, ma non bisogna dimenticare tutto il grande coinvolgimento dei locali del centro che ha permesso di raggiungere le 20 mila presenze in città. Una testimonianza importante quella della notte blu a riprova del fatto che, quando la Città è ben organizzata in eventi e sussiste una sinergia importante fra le istituzioni e le associazioni di categoria il successo è garantito. La sicurezza, nonostante questo afflusso imponente, ha avuto un ruolo chiave: e per questo voglio ringraziare tutte le forze armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco che hanno svolto un lavoro impeccabile insieme agli steward, la sicurezza privata e ai soccorritori. La disfida remiera rimane un momento imprescindibile per il nostro Golfo: con la vittoria de Le Grazie per il Palio femminile, del Muggiano per il Palio Juniores e del Cadimare per il Palio maschile tutte le aspettative dei tre sindaci del Golfo sono rimaste soddisfatte. Un ultimo ringraziamento a tutti i gli uffici del Comune della Spezia e in particolare ai servizi culturali, al servizio mobilità, agli uffici che si occupano degli impianti elettrici, quelli del commercio, del verde, di Acam Ambiente e della Ma.Ris., ai ragazzi della protezione civile che, andando ben al di là del loro lavoro, hanno garantito il successo di queste serate indimenticabili."