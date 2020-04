Peracchini ringrazia la comunità cinese per la donazione di novemila euro alla Asl 5

La Spezia - "La donazione della comunità cinese spezzina alla sanità del nostro territorio è un gesto di grande generosità di cui tutta la città vi ringrazia. Il preziosissimo aiuto e sostegno testimonia, ancora una volta, la salda amicizia che lega la nostra Città e la comunità cinese spezzina e il grande spirito di appartenenza che la contraddistingue. Il loro gesto non solo è di aiuto alla nostra Asl 5 ma anche di grande conforto ai medici, agli infermieri, a tutti gli operatori sociosanitari che sapranno così di non essere soli in prima linea contro il coronavirus". Lo afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, in seguito alla donazione da parte della comunità cinese della Spezia di 9.000 euro all’Asl 5 finalizzata all’emergenza coronavirus.



(foto: repertorio)