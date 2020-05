Peracchini ringrazia il personale volontario e comunale della Protezione Civile

La Spezia - A conclusione della Fase 1 dell’emergenza da coronavirus, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ringrazia la Protezione Civile che in questo periodo è stata particolarmente impegnata dando un fondamentale supporto alla cittadinanza. Un grande lavoro reso possibile grazie ai molti volontari che a titolo gratuito e con generosità hanno lavorato e collaborato con il personale comunale nella gestione dell’emergenza da coronavirus.



I 95 volontari per 39 giorni e 4.713 ore complessive di lavoro, hanno provveduto a distribuire 22mila mascherine gratuite a domicilio e nei negozi, hanno allestito strutture per accogliere pazienti Covid-19 dimessi e senza dimora, eseguito un servizio di monitoraggio territoriale in ambito urbano ed extraurbano fornendo supporto alla Polizia Municipale, all’ufficio servizi sociali e collaborato con le Poste Italiane e gli istituti scolastici. Inoltre hanno dato informazioni alla cittadinanza e realizzato un sito per fornire informazioni sulla spesa a domicilio che ha ottenuto oltre 43mila visualizzazioni.



"Sono questi i numeri che testimoniano, l’impegno, la generosità e l’inteso lavoro che nei mesi di marzo e aprile i volontari di Protezione Civile hanno profuso in questa emergenza sanitaria - ha dichiarato Peracchini - A loro va il ringraziamento mio personale e della città perché hanno dimostrato un encomiabile senso civico e del dovere a favore della comunità e dell’amministrazione”. Infine – conclude il sindaco - vorrei ringraziare l’assessore alla Protezione Civile Luca Piaggi, il dirigente Gianluca Rinaldi e i dipendenti comunali coinvolti nel servizio per l’impegno e la professionalità dimostrata”.