Peracchini ringrazia il personale sanitario e chiude i cimiteri

La Spezia - “A nome di tutta la Città della Spezia, vorrei esprimere un encomio pubblico a tutto il personale medico e paramedico, agli infermieri, agli operatori sociosanitari, agli ausiliari e operatori dei trasporti e ambulanze, a tutti i volontari del settore medico e della protezione civile e a tutti gli operatori spezzini che sono costantemente in prima linea durante questo periodo di grave difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Tutto il personale sanitario è composto da donne e uomini “normali” che oggi si ritrovano in trincea ad affrontare una situazione senza precedenti nella storia della sanità italiana e che stanno dimostrando di avere uno spirito di abnegazione e di sacrificio di cui tutti dobbiamo andare orgogliosi”. Lo afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, facendosi portavoce del sentimento di tutta la popolazione.

“Sono la nostra ancora, il nostro punto fermo in questo momento di grande incertezza nazionale e il modo migliore per ringraziarli per tutto il loro lavoro e tutto il loro sacrificio quotidiano - prosegue Peracchini - è quello di rispettare con grande rigore tutte le prescrizioni indicate dal ministero della Salute, riducendo al minimo le possibilità di diffusione del contagio. Per questo, ancora una volta, invito tutta la cittadinanza a rimanere a casa e uscire soltanto per andare al lavoro o per ragioni di salute o l’acquisto di beni essenziali. Soltanto insieme, nel pieno rispetto di noi stessi e degli altri, potremo lasciarci alle spalle questo momento difficile”.



Questa mattina inoltre il primo cittadino ha firmato una nuova ordinanza che contiene ulteriori misure per contenere la diffusione del Coronavirus. Un nuovo provvedimento resosi necessario alla luce delle nuove misure che il Governo ha varato con un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 9 marzo 2020.

Peracchini ha ritenuto necessario in questa nuova ordinanza introdurre una nuova misura volta al contenimento della diffusione del virus ma soprattutto un’azione a tutela della salute dei suoi concittadini.

Pertanto il sindaco ha disposto a far tempo dalle 00 del 12 marzo 2020 e fino alle 24 del 3 aprile 2020 la chiusura del cimitero comunale dei Boschetti e di tutti gli altri nove cimiteri frazionali.

Resta garantito l’accesso contingentato dei parenti per le operazioni di seppellimento, tumulazione e cremazione delle salme.



Infine il sindaco Peracchini una volta di più coglie l’occasione per invitare tutti a rimanere a casa e di uscire solo se strettamente necessario e di seguire tutte le cautele del caso.