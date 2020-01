Peracchini ringrazia il personale coinvolto nell'organizzazione del Capodanno

La Spezia - Al termine dei festeggiamenti del Capodanno 2020 il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha voluto rivolgere un ringraziamento a tutto il personale coinvolto nell’organizzazione degli eventi ed esprimere solidarietà e vicinanza agli agenti feriti nel corso delle manifestazioni di Capodanno.



"Rivolgo a tutti voi ed a tutti i dipendenti coinvolti nelle manifestazioni tenutesi in occasione delle recenti festività, un sentito ringraziamento per l'impegno e la professionalità che avete messo e continuate ad offrire a favore dell'intera città, andando spesso molto al di là dei compiti di istituto e supplendo a carenze di organico.



Vorrei rivolgere un particolare ringraziamento al mio Ufficio di Gabinetto, alla Commissione di Vigilanza, al servizio Mobilità ed alla Polizia Locale che in sinergia con le altre forze di polizia, ai Vigili del Fuoco ed ai volontari delle varie associazioni, hanno garantito la sicurezza degli eventi.



Agli agenti feriti nel corso delle manifestazioni di capodanno va la mia personale solidarietà e vicinanza unita a quella di tutta la città.



Ringrazio inoltre i dipendenti di Acam Ambiente e della MA.Ris per lo sforzo straordinario messo in atto per la pulizia della città ed a quelli di ATC Esercizio Trasporto Pubblico per i servizi resi nella notte di capodanno.



A tutti voi rivolgo il mio apprezzamento per l'impegno, la dedizione e la professionalità di ciascuno per la buona riuscita di tutti gli eventi", ha concluso Peracchini.