La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini, appresa la notizia della donazione disposta dalla Mbda a favore dell'Asl 5 Spezzino, porge un sentito ringraziamento all’azienda per il supporto alla lotta al Coronavirus nel nostro territorio. Peracchini sottolinea come il gesto di Mbda "contribuirà a sostenere tutti i dottori, gli infermieri e gli operatori sanitari dell’Asl 5 in questa battaglia che ha segnato in modo significativo anche la nostra città".