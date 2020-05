La Spezia - A sette anni dal crollo della Torre piloti della Capitaneria di Porto di Genova che costò la vita a sei militari in servizio e tre operatori portuali, Il Sindaco Pierluigi Peracchini ricorda il Secondo Capo Gianni Iacoviello, nato alla Spezia il 21 maggio 1978, morto nel tragico incidente della Jolly Nero, il cui corpo fu ritrovato e recuperato dai palombari della Marina Militare il 17 maggio 2013.



Il sottoufficiale Iacoviello, dopo un brillante percorso formativo e professionale, nel 2011 fu trasferito alla sala operativa della Capitaneria del Porto di Genova, con mansioni di Capo turno. La felicità per aver raggiunto il traguardo lavorativo desiderato si interruppe tragicamente nella notte del 7 maggio 2013, quando la motonave Jolly Nero, sbagliando completamente la manovra di uscita dal porto di Genova, colpì la Torre piloti della Capitaneria di Porto causandone il crollo e la morte dei sei militari in servizio e di tre operatori portuali. Il 17 maggio i palombari della Marina militare ritrovarono e recuperano il corpo dell'ultimo disperso, Iacoviello. Aveva solo 35 anni.



Due anni fa una targa che recita ‘A ricordo del Secondo Capo NP/RF Gianni Iacoviello caduto durante il servizio nel crollo della Torre Piloti di Genova’ fu affissa sull’edificio ex sede della Circoscrizione Doganale in Largo Fiorillo.