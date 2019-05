Peracchini riceve due classi della scuola secondaria Piaget

Tra i tanti temi trattati, da un’idea lanciata dai ragazzi è nato un piccolo progetto estivo: una lista dei desideri realizzabili per la città e per il quartiere in cui vivono".

La Spezia - Due classi di scuola secondaria I grado “J. Piaget” dell’Istituto Comprensivo “don Lorenzo Milani” dirette dalla dirigente scolastica Maria Torre sono state ricevute questa mattina dal sindaco Pierluigi Peracchini. Tra i tanti temi trattati nell'incontro avvenuto nell'ufficio del primo cittadino, da un’idea lanciata dai ragazzi, è nato un piccolo progetto estivo. “I ragazzi che ho incontrato oggi hanno avuto un’idea che ho accolto con grande entusiasmo - dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - scriveranno durante le vacanze estive una lista dei desideri realizzabili per la nostra città in generale e per il quartiere in cui vivono in particolare. Per ottobre abbiamo preso l’impegno di incontrarci di nuovo per la consegna della lista e capire insieme che cosa potrà essere realizzabile e in quali tempi. Un’occasione da non perdere anche per imparare a riflettere e per guardare la città con gli occhi dei più piccoli, già cittadini della nostra città.