Peracchini replica a Pessina: "Il tempo delle promesse è finito"

La Spezia - "È tardi per le parole. Adesso servono i fatti. Dopo tre anni le gru dovrebbbero essere già sul posto da tempo". Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini replica a stretto giro di posta, dalla pancia del corteo per la sanità organizzato da Cgil, Cisl e Uil, alle dichiarazioni rese da Pessina Costruzioni a CDS (leggi qui).

"Della questione si occupa il Rup, è con saggezza e giurisprudenza che bisogna ottemperare agli impegni presi. C'è un cronoprogramma concordato da rispettare, le gru in cantiere sono previste da tempo, non dall'anno prossimo: che arrivino domani. Sappiamo della situazione finanziaria dall'azienda - prosegue il sindaco - ed è indelicato promettere ancora una volta. Certo, è positivo che Pessina dia segni di vita".

Un Peracchini scettico, dunque, quello che commenta le dichiarazioni di Pessina. "Non risulta nessun nuovo cronoprogramma concordato con la stazione appaltante - aggiunge facendo riferimento all'articolo di CDS -. Mi pare invece che manchino ancora il collaudo della paratia, la fideiussione, la restituzione di 5 milioni ad Asl e che ci siano ordini della direzione lavori non ottemperati. Il tempo delle promesse è finito".