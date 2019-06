Peracchini rassicura Seracangeli: “Una targa come simbolo e come monito"

La Spezia - “Raccolgo l’appello del Presidente di AFEA Serarcangeli per rassicurarlo perché il Comune della Spezia non si è affatto dimenticato delle vittime di amianto. AFEA è un’associazione seria e rispettabile, che con profuso impegno affonda le sue radici nella tutela di tutti gli esposti all’amianto e nella salvaguardia dell’ambiente, e che ha sofferto per troppo tempo di una politica spezzina che ha preferito far orecchie da mercanti. Diversamente da altri, noi non siamo abituati a fare promesse che non possiamo mantenere". In merito all’appello Afea lanciato dal Presidente Pietro Serarcangeli, il Sindaco Pierluigi Peracchini dichiara quanto segue: "Dopo anni di stallo a causa dellamministrazione precedente, il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna l’amministrazione a porre nell’area del monumento dei Caduti del Lavoro, in Piazza Caduti per la Libertà, una targa commemorativa di tutte le vittime per le patologie connesse all’amianto".



E su questa indicazione, l’Amministrazione sta lavorando e ha già preso contatti con le altre autorità competenti. La targa dovrà essere un simbolo e un monito: simbolo di tutti i valori che dovrebbero sorreggere la nostra comunità, il ricordo delle vittime, e monito e pungolo verso le istituzioni perché si prendano un impegno concreto per la sicurezza sul lavoro. La targa, se apposta nell’area del monumento dei Caduti del Lavoro, acquisterebbe ulteriormente un alto valore simbolico nel momento del raccoglimento per riflettere e compiangere le vittime. Invito il presidente Serarcangeli a farmi visita a Palazzo Civico per incontrarci e continuare a lavorare insieme su questa strada”.