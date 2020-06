Peracchini incontra la Pro loco di Cadimare: “A breve i lavori di riqualificazione del borgo”

La Spezia - Nei giorni scorsi, il sindaco Pierluigi Peracchini ha incontrato, insieme al vice capo di Gabinetto Pietro Antonio Cimino, la delegazione della Pro Loco Cadimare composta dal presidente Giuseppe Meola, vice presidente e coordinatrice delle donne Luigia Di Fraio e dal segretario generale Sergio Cavarra



La delegazione ha portato al sindaco i saluti del comandante Massimiliano Lopes del Centro di Supporto Areale - Istituto U. Maddalena Aeronautica Militare di Cadimare, della parrocchia di Nostra signora del Pianto, del presidente dell'Unpli provinciale Giorgio Antognoli, delle associazioni e cittadini di Cadimare, ringraziando l’amministrazione per le azioni intraprese in questi mesi difficili caratterizzati dall’emergenza covid-19.



“Con la fase tre sono ripresi anche i miei incontri con la cittadinanza – dichiara il sindaco – Cadimare, come tutta la città, ha affrontato con grande dignità e senso di responsabilità questo periodo di emergenza sanitaria e ad oggi possiamo traguardare con maggiore serenità la fase successiva, quella della ripartenza. Infatti, il prossimo mese inizierà la costruzione del muro volto a dividere la Base dell’Aeronautica e il borgo con la rimodulazione dell’area dell’ex lavanderia grazie a un accordo stipulato con l’Aeronautica Militare che ringrazio della grande sinergia e collaborazione. In breve tempo, inizieranno i lavori di circa 250mila euro volti a riqualificare tutta l’area e a restituire più spazio fronte a mare a Cadimare: un intervento molto atteso e che finalmente sta per vedere la luce”



Nell’occasione della visita al cindaco, la delegazione ha consegnato a Peracchini la tessera di socio onorario della Pro loco Cadimare di nomina del consiglio direttivo dell’associazione.