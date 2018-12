Peracchini in visita al Sant'Andrea: "L'augurio più caro ai bambini di Pediatria"

La Spezia - Questa mattina, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, assieme all’assessore comunale alla Sanità Gianmarco Medusei e al capo di gabinetto Alberto Giarelli, si è recato all’Ospedale Sant’Andrea per porgere i propri auguri di Natale ai degenti e al personale in servizio.

Un’iniziativa per mostrare la propria vicinanza a chi purtroppo si trova costretto ad affrontare un ricovero in questi giorni di festa e a chi opera sul campo, che è stata molto apprezzata dai pazienti e dal personale sanitario.

Accolto dal Direttore generale di Asl5 Andrea Conti, dal Direttore Sanitario Maria Antonietta Banchero, e dal Direttore medico del presidio ospedaliero Palamede Colotto, il primo cittadino si è recato nei reparti di Chirurgia, Medicina, Ostetricia e Ginecologia, e Pediatria, alla presenza dei Direttori delle strutture.

Peracchini, durante la visita, ha manifestato il proprio apprezzamento per le significative migliorie apportate dai recenti lavori di ammodernamento eseguiti nei padiglioni ospedalieri e per le strumentazioni all’avanguardia presenti nei reparti, nonché la soddisfazione per il miglioramento dei percorsi di accoglienza e presa in carico del paziente, e per il lavoro quotidiano svolto dai professionisti della sanità spezzina.

Il sindaco ha consegnato alcuni doni ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria e alle neo mamme del reparto di Ostetricia.



“Per il secondo anno sono venuto a scambiare gli auguri di Natale con tutto il personale sanitario dell’Ospedale Sant’Andrea e a quanti sono purtroppo ricoverati in questi giorni che dovrebbero essere soltanto di festa. Credo che la forza e il sorriso dei bambini in Pediatria debbano essere di ispirazione per tutti noi, e proprio a loro va il mio più caro augurio di buon Natale”, afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini.