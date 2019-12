Peracchini in visita ai bambini del Sorriso Francescano

La Spezia - Nel corso delle consuete e tradizionali visite natalizie, il sindaco Pierluigi Peracchini ha fatto visita al Sorriso Francescano, bimbi di Padre Dionisio sito in via dei Colli. Il Sindaco ha portato gli auguri della Città alla preziosa comunità che da anni offre un riparo alle donne in difficoltà offrendo protezione, un supporto psicologico e un aiuto concreto ai loro bambini. "Il Sorriso Francescano è una grande famiglia che si occupa della tutela dei bambini e anche un supporto alle mamme perché recuperino la genitorialità e possano uscire da situazioni di grave difficoltà – dichiara Peracchini –. Un dovere per le istituzioni aiutarle ed essere loro vicino anche nella ricorrenza natalizia. Vorrei inoltre lanciare un accorato appello alla cittadinanza perché tutti insieme dobbiamo continuare a sostenere questa fondamentale struttura nel ricordo di Padre Dionisio che non solo offre conforto ma soprattutto una speranza di vita migliore alle mamme e ai loro bambini".