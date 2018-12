Peracchini e Medusei incontrano i nonni civici

La Spezia - Questa mattina il Sindaco Pierluigi Peracchini e l’Assessore alla Polizia Municipale Gianmarco Medusei hanno incontrato i nonni civici al comando della Polizia Municipale guidato dal Comandante Alberto Pagliai per i consueti auguri di Natale e felice anno nuovo.



“Si conclude un anno importante e grazie al vostro impegno siamo riusciti a dare risposte ai nostri concittadini in termini di tranquillità e serenità – ha dichiarato il Sindaco Pierluigi Peracchini - Il vostro impegno è fondamentale e credo e spero che nel tempo possa essere ampliato. Il riscontro della vostra presenza sul territorio è molto positivo e per l’Amministrazione è motivo di orgoglio che il senso civico non venga mai perso e che possa essere messo al servizio in questo modo per la collettività. Un ringraziamento a Ada, Auser e Anteas, associazione coinvolte in questo servizio e alla Polizia Municipale per il vostro supporto”



“Un sentito ringraziamento anche da parte mia per tutto ciò che ogni giorno fate, per il vostro lavoro di volontariato che sta diventando sempre più importante per la nostra Città – dichiara l’Assessore alla Sicurezza Gianmarco Medusei – questo servizio non è soltanto un segnale di sicurezza e garanzia ma soprattutto è un deterrente per i malintenzionati. I nostri più cari auguri per un felice Natale e anno nuovo da parte di tutta l’Amministrazione”