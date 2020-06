Peracchini e Giorgi incontrano i bambini della scuola dell’infanzia Prato Verde della Chiappa

La Spezia - Questa mattina, in piazza Europa, il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore all’Istruzione Giulia Giorgi, hanno incontrato i bambini della scuola dell’infanzia Prato Verde della Chiappa. Un momento di socializzazione, di scambio di saluti, alla fine dell’anno scolastico interrotto da fine febbraio a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid 19. Peracchini e Giorgi hanno accolto i bambini, ed insieme hanno lanciato in aria i palloncini tricolore, simbolo della rinascita non solo spezzina. "Un momento di incontro con i bambini della scuola dell’infanzia Prato Verde per festeggiare insieme l’ultimo giorno di scuola e ‘promuovere’ tutti alla scuola primaria che li attende a settembre. Un anno per metà trascorso lontano dalle loro maestre e dai loro compagni a causa dell’emergenza Covid-19, ma che deve essere l’ultimo trascorso in questo modo. Dal Governo devono pervenire regole chiare e semplici per garantire a tutti il ritorno a scuola in sicurezza e in presenza. Le famiglie e tutto il corpo docente hanno fatto degli sforzi straordinari per permettere a bambini e ragazzi una continuità scolastica anche se a distanza e il Comune ce la metterà tutta per ripartire a settembre, ma il Governo deve mettere al primo posto la scuola dettando le regole", conclude Peracchini.