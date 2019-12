Peracchini e Brogi: "La Marina non concede aree per i parcheggi ma noi non abbandoniamo l'idea"

La Spezia - "Abbiamo preso atto che da Marina Militare (leggi qui, ndr) non c'è volontà per concedere una porzione dell'area retrostante Porta Sprugola ad uso parcheggi. Non vogliamo abbandonare l'idea e speriamo che con questo Ministro possa sbloccarsi la situazione. Siamo comunque arrivati ad un progetto di mobilità importantissimo, ad un piano della mobilità sostenibile. A giorni uscirà la graduatoria per il bando". C'è un pizzico, o qualcosa di più, di amarezza nelle parole di Pierluigi Peracchini, nel relazionare la stampa sulla questione parcheggi in centro storico che sono stati motivo di attriti anche all'interno della stessa giunta comunale con prese di posizione opposte sul progetto della nuova Piazza Cavour. Anche Lorenzo Brogi, assessore al commercio che si è speso molto in incontri e riunioni con tutti i portatori di interesse, non nasconde il disagio: "Le operazioni di aumento dei parcheggi hanno visto espansione negli ultimi tre anni ed è andato di pari passo al decollo del turismo. Il nostro sforzo è arrivare al maggior numero di parcheggi anche di giorno. La Marina militare ci ha fatto uno 'sgarbo' a non concederci l'area ma le trattative vanno avanti. Non ci dimentichiamo delle esigenze di tutti e questi interventi lo dimostrano".