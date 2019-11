Peracchini e Asti partono alla volta della Cina per rafforzare l’amicizia con Zhuhai

La Spezia - Prosegue e si rafforza il percorso di cooperazione tra La Spezia e la città Zhuhai, nella Repubblica Popolare cinese



Il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini e l’Assessore alla Cooperazione Internazionale, Paolo Asti, martedì prossimo partiranno alla volta di Zhuhai, per incontrale il sindaco locale Yao Yisheng e firmare un importante accordo tra le due città e partecipare all’evento locale ‘Gli inviati di amicizia si riuniscono a Zhuhai’, in programma dal 13 al 17 novembre, nel corso del quale verranno discussi i piani, gli sviluppi, e le possibilità di cooperazione.



Venerdì 15, infatti nel corso della visita Il sindaco della Spezia e quello di Zhuhai sottoscriveranno un accordo che prevede di intraprendere ampi scambi e cooperazioni in più settori tra cui economia e commercio, istruzione, cultura, industria navale e turismo, al fine di promuovere la prosperità e lo sviluppo reciproci. I sindaci e i dipartimenti amministrativi competenti di entrambe le città, si impegnano inoltre a frequenti contatti per lo scambio, la cooperazione e le questioni di interesse reciproco.



Sarà comunque una vista densa di appuntamenti e incontri che vedranno Sindaco e Assessore impegnati in un inteso cronoprogramma, che tra l’altro prevede la visita in luoghi particolarmente suggestivi e culturali, come la visita al Museo di Arte Gu Yuan, al Parco Marino di Zhuhai alla sede distaccata di Zhuhai dell'Università Normale di Pechino, la partecipazione al laboratorio di cucina italiana e cinese, la visita al ponte più lungo del mondo costruito per unire Hong Kong a Zhuhai e a Macao, e la partecipazione alla cerimonia di apertura del 6° Festival Internazionale del Circo Cinese.



I costi locali, inclusi gli alloggi, i trasporti e le visite saranno a carico della città di Zhuhai.



Inoltre nell’occasione a Zhuhai verrà allestita una mostra fotografica dedicata alla nostra città dove verranno esposti gli scatti di Enrico Amici, Luca Ribaditi e Roberto Celi, e le fotografie dei finalisti di ‘La Spezia Photo Marathon’: Alessandro Cialdini, Greta Lecchini Argento, Serena Ferri Bernardini, Pasquale Costagliola, Gualtiero Meloni, Sandro Mascioli, Matteo Arecco, Elena Asciutti, Mario Corrado Moretti, Francesco Magi, Francesco Manfredini e Marco Della Bartola.



Un momento di promozione del territorio importantissimo e una vetrina prestigiosa per i nostri fotografi che potranno esporre i loro lavori in Cina.