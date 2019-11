Peracchini e Asti in Cina, Spezia e Zhuhai più vicine

La Spezia - Prosegue il viaggio in Cina del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’assessore alla Cooperazione Internazionale e Gemellaggi e Turismo Paolo Asti, con l'obiettivo di rafforzare il percorso di collaborazione tra la città della Spezia e la Città di Zhuhai. Ieri mattina nella città della Repubblica Popolare Cinese, Peracchini e Asti, insieme alle autorità locali hanno partecipato all’inaugurazione della mostra fotografica dedicata alla Spezia dove sono esposti gli scatti di Enrico Amici, Luca Ribaditi e Roberto Celi, e le fotografie dei finalisti di ‘La Spezia Photo Marathon’: Alessandro Cialdini, Greta Lecchini Argento, Serena Ferri Bernardini, Pasquale Costagliola, Gualtiero Meloni, Sandro Mascioli, Matteo Arecco, Elena Asciutti, Mario Corrado Moretti, Francesco Magi, Francesco Manfredini e Marco Della Bartola.



Zhuhai è una delle prime zone economiche speciali create negli anni ottanta del secolo scorso nella Repubblica Popolare Cinese. La città ha ricevuto dalla Nazioni Unite il riconoscimento "The Best Model of International Residential Environment Improvement" per i miglioramenti nello spazio residenziale della città. Il Nuovo Palazzo di Yuan Ming è un parco di 1,36 km² di cui 80.000 m² di lago. Il parco ricomprende una parziale ricostruzione del Vecchio Palazzo d'Estate di Pechino distrutto nel 1860 durante la Seconda Guerra dell'Oppio e mai più ricostruito sul sito originale.



A questo importante momento di promozione del territorio spezzino è seguita un’altra simbolica iniziativa: la piantumazione, nel parco di cittadino di Zhuhai, dell’albero dell’amicizia, che simboleggia la Città della Spezia, con lo scoprimento della targa commemorativa. Peracchini e Asti hanno poi fatto visita ad un centro turistico realizzato attorno ad un antico villaggio cinese, poi insieme hanno incontrato le delegazioni degli Stati Uniti, della Corea del Sud, del Portogallo, dell’Inghilterra, del Canada, della Polonia e di Costa Rica, sull’ Hong Kong Macao Zhuahai Bridge, il ponte che collega Hong Kong, Zhuhai e Macao, le tre maggiori città situate sul delta del fiume delle Perle in Cina.



Gli amministratori hanno incontrato i rappresentanti della Città di Zhuhai: il vice Sindaco Zhang Yisheng, il direttore dell’Ufficio Affari Esteri, Zhang Meisheng, il vice direttore dell’Ufficio Affari Esteri, Zhong Yueming, il vice direttore dell’Ufficio Istruzione, Zhao Wenhua, il vice direttore dell’Ufficio Commercio, Ye Wenqin e il direttore del Centro di Sviluppo Turistico di Shuhai, Zhong Guohuai.