Peracchini e Asti a Zhuhai: "Rafforzati i rapporti di collaborazione"

La Spezia - Si è conclusa la visita istituzionale in Cina del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell’assessore alla Cooperazione internazionale Paolo Asti. La visita è durata quattro giorni al netto dei trasferimenti e ha visto un programma denso di appuntamenti, visite e momenti di scambio che hanno consentito di trovare ulteriori margini e di collaborazione e scambio tra le due città e nel contempo di rafforzare i rapporti di amicizia tra La Spezia e la città di Zhuhai.



“Un viaggio importante che rafforza ancora di più una stretta, sinergica e fruttuosa collaborazione fra La Spezia e la Città di Zhuhai – dichiara il windaco Pierluigi Peracchini – Il bilancio di questa visita è molto soddisfacente, soprattutto per le occasioni di sviluppo e di crescita che stiamo costruendo dal punto di vista economico e dal punto di vista culturale. Il momento più significativo è stato la sottoscrizione di un accordo in cui entrambe le città si sono impegnate a frequenti contatti per lo scambio, la cooperazione e le questioni di interesse reciproco”.

L’ accordo è stato sottoscritto dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e Liu Jiawen vice sindaco di Zhuhai.



Il sindaco Peracchini e l’assessore Asti nel corso della loro visita sono potuti anche entrare in contatto con realtà importanti e visite in luoghi particolarmente suggestivi e culturali, come il Museo di Arte Gu Yuan, il Parco Marino di Zhuhai alla sede distaccata di Zhuhai dell'Università Normale di Pechino, la visita al ponte più lungo del mondo costruito per unire Hong Kong a Zhuhai e a Macao, e la partecipazione alla cerimonia di apertura del 6° Festival Internazionale del Circo Cinese. Un momento particolarmente interessante e che nell’anno precedente ha prodotto uno scambio culturale tra studenti cinesi e italiani è stata partecipazione al laboratorio di cucina italiana e cinese. Lo scorso anno, infatti, 5 ragazzi dell'Istituto Alberghiero Casini sono stati ospitati dalla Zuhahi Vocation Tourism School grazie ad un programma di scambio realizzato tra i due istituti scolastici grazie al lavoro prodotto con la precedente visita a Zhuahi.



Infine ha riscosso un grandissimo successo la mostra fotografica allestita nella metropoli cinese e dedicata alla nostra città dove sono attualmente esposti gli scatti degli spezzini Enrico Amici, Luca Ribaditi e Roberto Celi, e le fotografie dei finalisti di ‘La Spezia Photo Marathon’: Alessandro Cialdini, Greta Lecchini Argento, Serena Ferri Bernardini, Pasquale Costagliola, Gualtiero Meloni, Sandro Mascioli, Matteo Arecco, Elena Asciutti, Mario Corrado Moretti, Francesco Magi, Francesco Manfredini e Marco Della Bartola.



Un momento di promozione del territorio importantissimo e una vetrina prestigiosa per i nostri fotografi che stanno esponendo i loro lavori in Cina.



"Sono state giornate molto impegnative con un’agenda che prevedeva incontri dalle 8 e 30 della mattina fino alla sera alle 20 senza alcuna di sosta – dichiara l’assessore Asti –. Tutto ciò ci ha permesso non solo di approfondire la conoscenza delle istituzioni cittadine e dei vertici amministrativi che ne stanno producendo lo sviluppo in campo economico, ma anche di intessere rapporti con le altre città gemellate con Zhuhai così da poter partecipare a un vero e proprio incontro internazionale utile alla promozione della nostra città, creare opportunità di crescita per il nostro turismo e più in generale alla nostra economia".