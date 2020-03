Peracchini conferma tutto: "La fiera salta, ci vuole un po' di pazienza"

La Spezia - "In applicazione del decreto di ieri sera è evidente che non potremmo organizzare la fiera di San Giuseppe. Non prendiamo ancora in considerazione di spostarla". In fretta e furia, perché gli eventi sono "precipitati" nelle ultime ore, il sindaco Pierluigi Peracchini ha convocato una conferenza stampa lampo per confermare ciò che di fatto era stato anticipato ieri nelle more di un dpcm che lasciava davvero poco all'immaginazione: "Facciamo appello al governo per gestire la situazione. Ci rincuora non avere altri casi oltre al paziente 1, al momento siamo a 80 persone in osservazione. Ci stiamo adeguando a tutte le disposizioni e siamo disponibili verso tutti. C'è massima collaborazione e siamo al pezzo ma ci vuole un po' di pazienza. Avevamo in programma anche dei concorsi pubblici, a questo punto faremo un nuovo calendario per le prove". In conferenza stampa anche Lorenzo Brogi, assessore al commercio che si stava occupando dell'organizzazione della fiera ma è stato interrotto dagli eventi: "Che la fiera non si fa è un dato di fatto, anche se il decreto è confusionario. Al sindaco sono stati sottratti i poteri propri di un sindaco. Noi ci rimettiamo solo alla norma. Per quanto concerne l'ambito sportivo, le attività agonistiche proseguono solo per coloro che hanno il certificato agonistico. Il tutto a campo aperto e sempre a porte chiuse. Per le palestre e le piccole realtà che si muovono invece è poco chiaro: ma capite bene che se non possiamo chiarire con un'ordinanza, abbiamo le mani legate. Penso ad attività come il karate o il ballo. Non c'è un metro di distanza. Di certo questo decreto non aiuta lo sport".



C.Alf.