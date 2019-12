Peracchini alla 'Festa dei buoni vicini': "Non bisogna mai avere paura di chiedere"

La Spezia - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha partecipato oggi pomeriggio alla 'Festa dei buoni vicini' alla Mediateca regionale ligure. “Costruiamo insieme una società forte con il progetto di buon vicinato - ha affermato -. Spesso si perde un senso di umanità guardando al classico modello dell’uomo o della donna forte, autosufficiente, divertente, ricco, ma la vita è un’altra cosa. Ecco perché questo progetto ha un valore per me enorme, perché da una parte le persone ogni giorno aiutano il prossimo e dall'altra fortificano con il loro impegno la nostra comunità, creando per ogni persona un progetto di vita. Un valore che va valorizzato e promosso e per questo ringrazio per tutto il loro lavoro l’Assessore Giulia Giorgi e tutti i servizi sociali che si prestano tantissimo per il nostro Comune. E’ bene però sottolineare che senza una rete che sta fuori da questi servizi non ce la si farebbe, perché le difficoltà e i bisogni sono sempre di più a causa di un mondo che cambia troppo velocemente. Per questo il messaggio che deve arrivare a ciascuno è che non bisogna mai avere paura di chiedere o di comunicare il proprio disagio, perché il Comune è aperto a tutti, i servizi ci sono e sono presenti sul territorio finalizzati ad aiutare.”



Il progetto di Buon Vicinato 2019 2020 è all’interno del Progetto Cittadinanza Attiva e si svolge in co-progettazione nell’ambito del cosiddetto “welfare generativo” e lo sviluppo di comunità nei Comuni della Spezia e di Lerici. Nel progetto sono impegnate diverse Associazioni spezzine: Anteas, capofila del progetto, Aidea Solidarietà La Spezia, Ada, Auser, Mondo Piccolo, La Piccola Matita, Aidea La Spezia in collaborazione con i servizi sociali del Comune della Spezia. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere questo servizio di solidarietà ed assistenza che grazie all’impegno di volontari risponde ai bisogni di persone anziane, disabili, con problematiche di carattere psichiatrico, o semplicemente sole, che necessitano di aiuto nella loro quotidianità. I volontari impegnati, sia alla Spezia che a Lerici, vengono inseriti in un preciso programma di formazione messo in atto da Anteas La Spezia, seguiti da assistenti sociali e psicologi in base al tipo di utenza che richiede l’aiuto. L’evento in programma ha lo scopo di far conoscere alla cittadinanza questo servizio chiamato “Buoni Vicini” per allargare una rete di assistenza così preziosa per tutti.