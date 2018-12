Peracchini al Pranzo della fratellanza: "Buon Natale anche a chi è meno fortunato"

La Spezia - Per il secondo anno consecutivo il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e la giunta hanno preso parte al Pranzo della fratellanza.

L'iniziativa, voluta dallo stesso Peracchini, si è svolta nell'oratorio della chiesa di San Domenico di Guzman e ha visto la partecipazione di decine di ospiti delle mense che quotidianamente distribuiscono pasti per le persone meno abbienti.



"Lo scopo - ha detto il primo cittadino prima di prendere posto a tavola - è quello di creare una comunità che sia attenta a tutti e che vuole augurare buon Natale anche a chi è meno fortunato. Questa iniziativa vuole anche essere d'esempio per i giovani, per far capire che la vita può riservare momenti di amarezza ma dobbiamo diffondere il bene il più possibile. Un sentito ringraziamento alle associazioni e agli enti che ogni giorno sfamano chi sta attraversando un periodo di difficoltà".



Oltre al sindaco e alla giunta erano presenti al pranzo, realizzato grazie al contributo di Cora's Cir e dei frati Gaggiola, di Caritas e delle associazioni Missione 2000 e Colazione col sorriso, anche il prefetto Antonio Lucio Garufi, il vescovo Luigi Ernesto Palletti e il direttore della Caritas don Luca Palei.