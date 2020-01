Peracchini a Carozzo, residenti chiedono interventi

La Spezia - Questa mattina il sindaco Pierluigi Peracchini ha incontrato una delegazione di cittadini a Carozzo per essere messo a conoscenza diretta dei problemi della frazione collinare del levante spezzino. "E' anche grazie alle loro segnalazioni - dichiara Peracchini – , che il tratto di strada fra San Venerio e il Limone è stato asfaltato l’anno scorso per consentire una migliore viabilità e raggiungibilità. Chiaramente il nostro impegno non può finire qui: i cittadini hanno segnalato altri problemi legati al decoro urbano, di pulizia e sfalcio, sulla raccolta differenziata e segnaletica stradale. Tutte piccole criticità che ho già provveduto a interessare gli uffici competenti per dare risposte puntuali e adeguate in tempi che spero celeri".



Il problema più grosso è però quello relativo alla frana. Peracchini si riunirà con l’assessore Piaggi e gli uffici dei lavori pubblici nelle prossime settimane per comprendere quali misure sono possibili da adottare. "La segnalazione dei cittadini sulla fognatura per lo smaltimento delle acque nere sinceramente mi ha molto rammaricato perché credo che sia incettabile per una città ormai conosciuta in tutta Italia per il boom turistico che stiamo vivendo che nessun amministratore precedente si sia preso in carico di curarsi dell’essenziale, ovvero l’allaccio delle fognature in tutta la città. Quello di allacciare tutta la città alla rete fognaria è stato un impegno assunto proprio da noi, insieme ad Acam, fin dall’inizio del mandato e infatti i lavori sono attualmente in corso nelle varie parti della città. Anche su questo intervento, farò un focus specifico perché è una situazione sulla quale è doveroso porre rimedio".