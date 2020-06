Peracchini: "Un successo non scontato riuscire a fare la fiera di San Giovanni"

La Spezia - "San Giovanni è una festa molto sentita nello storico quartiere di Migliarina alla quale non avremmo mai voluto rinunciare: se l’abbiamo fatta è perché i numeri dei contagi precipitano costantemente e gli spezzini continuano ad avere un grande senso di responsabilità". Lo afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, commentando l'avvio della tradizionale fiera lungo le vie di Migliarina e rispondendo indirettamente a quanti ne avevano criticato lo svolgimento ritenendo che il rischio di contagio sia ancora troppo elevato.



"Aver potuto fare la tradizionale fiera è stato un grande successo non scontato, e la cittadinanza ha risposto con grande entusiasmo per le bancarelle, negozi aperti e i mercatini dell’ingegno. Un graduale ritorno alla normalità, in sicurezza, per delle giornate di grande tradizione per il quartiere e per la città. Un lavoro importante che è stato fatto grazie agli uffici del Commercio con l’assessore Lorenzo Brogi e alla Polizia municipale e l’Associazione nazionale Polizia di Stato per garantire la sicurezza con l’assessore Gianmarco Medusei", conclude il sindaco.