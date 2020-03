Peracchini: "Studiamo sospensione di Tari, Cimp e Cosap"

La Spezia - "Stiamo studiando dei provvedimenti per aiutare il maggior numero di persone: pensiamo alla sospensione della Cosap, della Cimp, della Tari e altri provvedimenti che potremo prendere una volta approvato il bilancio preventivo". Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, fa il punto della situazione all'ottavo giorno di "zona protetta" e approfitta per chiarire alcune questioni: "I nostri mezzi pubblici sono sanificati, Piazza del mercato è igienizzata regolarmente come altre zone della città. Stiamo aspettando che il decreto diventi ufficiale, ma nel frattempo quello che vi chiedo è ancora una volta di stare in casa. E di fare solo i movimenti necessari. Abbiamo ristretto le zone, non andate a fare la spesa tutti i giorni. Stiamo aumentando i controlli. Non costringeteci a fare provvedimenti ancora più duri".