Peracchini: "Stasera volontari in centro per gestire le distanze e ricordare la mascherina"

La Spezia - Il Comune della Spezia ha predisposto un servizio di supporto che coinvolge volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa per affrontare il sabato sera di movida, nel secondo weekend dalla riapertura dei locali notturni. Lo ha deciso il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: "Queste persone stasera sera daranno informazione su come mantenere la distanza e doneranno la mascherina a chi l'ha dimenticata a casa. Ricordando che quando si entra in un locale pubblico è obbligatoria, chi non rispetta le regole sarà redarguito e punito. Sono prudenze che facciamo per noi stessi, per i nostri amici e i nostri parenti. Non ci sono aumenti di casi positivi, i ricoverati sono scesi sotto le venti unità, proprio per questo non dobbiamo disperdere i buoni numeri ai quali tutti abbiamo contribuito".