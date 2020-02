Peracchini: "Scuole aperte lunedì? Molto probabile, aspettiamo l'ufficialità"

La Spezia - Decine di telefonate e mail piovono in redazione con una domanda apparentemente semplice per una risposta non altrettanto scontata. "Saranno aperte lunedì le scuole?". Una decisione definitiva non arriverà prima di domani, il sindaco Pierluigi Peracchini rimane ancora in attesa: "Aspettiamo l’ufficialità dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sarà pubblicato nelle prossime ore, ma probabilmente lunedì le scuole del Comune della Spezia e della Provincia della Spezia di ogni ordine e grado saranno aperte. Ancora un po’ di pazienza ma il rispetto delle autorità sanitarie è prioritario".