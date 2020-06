Peracchini: "La scomparsa di Clara Perioli è una perdita incolmabile"

La Spezia - "La scomparsa di Clara Perioli è una perdita incolmabile per tutta la comunità spezzina. Una donna che ha portato avanti con grande passione e spirito di sacrificio il Comitato per l’assistenza ai malati fondato dal padre. Una vita intera spesa per il volontariato, per gli altri e soprattutto volta a lenire il dolore altrui. Tutta la città la ricorda per la sua presenza costante e preziosa nel territorio e nella sanità spezzina e si stringe attorno alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di dolore". Lo afferma il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, in merito alla scomparsa di Clara Perioli, avvenuta questa mattina (leggi qui).