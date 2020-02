Peracchini: “In primavera inauguriamo il ponte di Montalbano”

La Spezia - Nei giorni scorsi il sindaco Pierluigi Peracchini ha fatto un sopralluogo al cantiere in corso a Montalbano per il ripristino della frana in Via Marconi, nel tratto con accesso da Via Buonviaggio-Felettino. “Se il meteo ci assiste, in primavera inauguriamo la strada e finalmente, dopo anni di incomprensibile abbandono di questo territorio e dei suoi cittadini Montalbano sarà nuovamente raggiungibile - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini - Purtroppo i lavori hanno visto un ritardo a causa dell’eccezionale maltempo degli scorsi mesi, ma ad oggi è stata già fatta la gettata sul ponte, sta per essere conclusa l’armatura del marciapiede del cordolo del guardrail. Dopo di ché la ditta finirà la gettata e passerà l’asfalto. I tempi per l’inaugurazione sono previsti per la fine della primavera. Il progetto - ricorda il sindaco - è stato seguito interamente dalla nostra amministrazione dalla A alla Z, e ringrazio l’assessore ai Lavori Pubblici Luca Piaggi e tutti gli uffici per aver reso possibile quello che altri hanno sempre indicato come impossibile. Le risorse per l’intervento sono state stanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e integrate con fondi comunali, per un importo complessivo di 680 mila euro.”