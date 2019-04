Peracchini: "Gioco di squadra tra istituzioni su Marinasco"

La Spezia - “Scongiurata la chiusura totale della galleria di Marinasco – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – con un’intesa fra le parti, il traffico della galleria sarà garantito a senso unico alternato quando, nel mese di giugno, i lavori di ANAS avranno inizio. Ancora una volta il gioco di squadra fra istituzioni, l’Assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, il Presidente della Provincia Giorgio Cozzani, il Sindaco di Riccò Loris Figoli e il Comune della Spezia scongiura la chiusura totale della galleria di Marinasco, grazie a una proficua collaborazione con ANAS. Non abbiamo raggiunto soltanto l’obiettivo di consentire il via ai lavori necessari per la messa in sicurezza complessiva della Galleria con interventi vari sull’illuminazione, sugli impianti di ventilazione sulla segnaletica e le colonnine di soccorso. Soprattutto, è stato importante un accordo per limitare al massimo i disagi ai cittadini della Val di Vara e della Spezia e iniziare i lavori in concomitanza con la chiusura delle scuole per non gravare eccessivamente la viabilità sulle strade limitrofe.”