Peracchini: "Fenomeni di truffe di finti volontari che propongono test sul coronavirus"

La Spezia - "La situazione è costantemente monitorata a livello regionale con la task force e la cabina di regia e capillarmente in tutti gli enti locali: siamo, infatti, sempre in contatto con la direzione sanitaria di Asl5 e la nostra Protezione Civile Comunale è attiva e pronta a intervenire caso di necessità". Così Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, fa il punto della situazione: "In queste ore, purtroppo, troppe fake news stanno circolando sui social network o nelle chat: le uniche fonti autorevoli sono quelle ufficiali, e soltanto a queste bisogna affidarsi per una corretta informazione e per prevenire potenziali situazioni di panico. Si sono riscontrati anche fenomeni di truffe di finti volontari che telefonicamente o porta a porta propongono test domiciliari sul coronavirus: sono casi conclamati di truffe a danni dei cittadini, spesso sono vittime i più anziani, perché nessuno ha dato disposizioni in merito a questo tipo di servizio".



Più di un consiglio quello di seguire le fonti: "In un’ottica di serenità cittadina, si invita a prestare attenzione solo alle fonti ufficiali, a non farsi cogliere dal panico e a continuare a vivere con serenità la propria quotidianità. Si ricorda, inoltre, che chi negli ultimi giorni è stato in un’area oggetto di provvedimenti restrittivi o in Cina nelle aree interessate dall’epidemia e mostra sintomi non deve recarsi al Pronto Soccorso ma chiamare il 112. Proprio a seguito dell’ordinanza regionale è obbligatoria da ieri l’autodenuncia da parte di tutte le persone che siano state in aree a rischio, sia a livello internazionale che nazionale, chiamando il 112, per poter essere monitorati e consentire alla struttura sanitaria di adottare la misura di permanenza domiciliare con sorveglianza attiva. Infine vogliamo rivolgere un ringraziamento a tutto il personale sanitario, alla protezione civile, ai militari, alle forze di polizia e a tutto il personale che in questi giorni sta operando per garantire la massima sicurezza a tutta la Comunità” .