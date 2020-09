Peracchini: “Falcomatà e Luna Blu attivi da domani“

La Spezia - “La situazione sanitaria della nostra ALS5 continua a essere sotto controllo e gestita in autonomia: 51 positivi in più, 12 da contatto e 39 segnalati da attività di screening e 81 persone ospedalizzate a cui va il nostro pensiero. Domani alla Spezia entreranno in funzione la post degenza nell’ex Ospedale Falcomatà e alla Luna Blu in modo che i positivi o chi debba fare la quarantena possa farlo lì e non nel proprio domicilio”. Come ogni tardo pomeriggio c’è anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini collegato con la conferenza stampa sull’emergenza Covid per il punto della situazione nelle ultime ventiquattro ore. Non manca l’ennesimo appello al buon comportamento: “Per tenere sotto controllo il virus è necessario seguire pedissequamente le indicazioni sanitarie previste: indossare sempre correttamente la mascherina, lavarsi frequentemente le mani, mantenere la distanza interpersonale. Sono i comportamenti individuali che in questa fase delicata fanno la differenza, per questo invito tutti, soprattutto i più giovani, a una prudenza e una responsabilizzazione massima per la salute di tutti”.