Peracchini: "Entro fine ottobre l'affidamento in house ad Atc"

La Spezia - Atc esercizio prosegue nel cammino tracciato dal management formato dal presidente Gianfranco Bianchi e dall'amministratore delegato Francesco Masinelli.

La presentazione dei 13 nuovi autobus arrivati nel deposito di Mazzetta nei giorni scorsi è stata l'occasione per fare il punto sulla partecipata e sull'affidamento del servizio di trasporto pubblico per i prossimi anni.



"Oggi inizia un'epoca diversa per Atc: il nuovo cda - ha dichiarato il sindaco Pierluigi Peracchini - è passato dalle parole ai fatti. In un anno o poco più dal loro insediamento, avvenuto a maggio 2018, hanno firmato i contratti per l'arrivo di nuove vetture e hanno rimesso l'azienda in sesto dandole una prospettiva futura, anche finanziaria. La Provincia entro ottobre dovrebbe procedere con l'affidamento in house - ha detto Peracchini, che da poche settimane è anche presidente della Provincia -. Abbiamo accolto una sfida che non era per niente scontata: con un parco mezzi molto datato e una manutenzione non programmata la situazione era drammatica e l'azienda stava andando dritta verso la cessione a qualche privato. Abbiamo ribaltato questa filosofia".



Bianchi ha ricordato come il ribaltamento della prospettiva e l'aver messo la prua verso l'affidamento in house sia stato fondamentale per tracciare un orizzonte diverso per la società. "Entro il 2020 cambieremo un totale di 50 bus e ne andranno in pensione 65. Con più mezzi nuovi non serviranno, infatti, quelli vecchi per i pezzi di ricambio. Oggi presentiamo 12 Mercedes Citaro e un Menarini, ma già a ottobre ne arriveranno altri sei e a dicembre altri cinque: saranno un altro Mercedes, quattro Iveco e sei Tomassini di dimensioni più ridotte per i servizi collinari. A settembre lanceremo un'altra gara a settembre per l'acquisto di 26 ulteriori mezzi che speriamo di avere entro l'estate prossima. Tutte le vetture saranno full service, quindi per 8 anni non dovremo affrontare i costi di manutenzione".



L'ad Masinelli ha ringraziato i Comuni azionisti per aver creduto nel nuovo piano industriale e i dipendenti per aver accettato un impegno forte.

"In futuro - ha svelato - acquisteremo nuovi autobus che andranno a gas naturale e in un secondo momento a metano, e per questo stiamo cercando un accordo con Snam rete gas e stiamo valutando l'ipotesi di realizzare qua un distributore. Speriamo di essere pronti a partire dal 2021".



I vertici di Atc hanno spiegato che nei prossimi mesi ci sarà la razionalizzazione delle corse, riducendo quei chilometri che sono ritenuti doppioni.

"Troppi autobus passano quasi vuoti in Piazza Verdi e Via Chiodo. Tra poche settimane sarà pronto lo studio per la razionalizzazione e se arriveranno notizie positive dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispetto al bando al quale abbiamo partecipato i filobus saranno il mezzo privilegiato per il transito in città. Abbiamo progettato una sorta di metro lungo la filovia, con un filobus ogni 5 minuti", ha specificato Peracchini.

Un risultato rivendicato da Bianchi, che ha anche fatto notare che l'approvazione del progetto da parte del Mit andrebbe anche incontro alle esigenze di 3 milioni di turisti e di 700mila crocieristi ogni anno, è stato quello della riduzione dell'evasione e del recupero nella vendita dei biglietti: "Anche grazie alla collaborazione con l'agenzia che ha fornito le guardie giurate alla fine dello scorso anno sono stati recuperati 250mila euro netti e quest'anno si stima che la somma salirà a 300/400mila. La Regione sta lavorando sulla bigliettazione elettronica, speriamo di poterla introdurre quanto prima".



"Il nuovo cda di Atc esercizio - ha concluso l'assessore alle Partecipate, Manuela Gagliardi - ha interpretato secondo la normativa il principio di economicità che bisogna applicare anche a società pubbliche e partecipate. Il piano industriale è stato assolutamente condiviso ed è frutto di un disegno che va avanti da mesi. Questo dimostra che quando si lavora in sinergia si centrano grandi risultati".